De olho na Copa da França, PSG é goleado pelo Francês

Mesmo com a goleada sofrida fora de casa, a equipe de Paris segue na zona intermediária da tabela, na décima posição, com 46 pontos. O Grenoble, por sua vez, foi a 19 pontos e ainda permanece a 17 do primeiro time fora da zona de rebaixamento, com chances remotas apenas de não terminar na lanterna. A vitória foi somente a quarta da equipe no Francês.

Em Grenoble, o PSG entrou em campo com vários titulares, mas a motivação não era das maiores. Logo no primeiro tempo, Battles e Dieuze marcaram e abriram boa vantagem para o time da casa. Na segunda etapa, o argelino Akrour e o sérvio Ljuboja foram os responsáveis por decretar a goleada dos anfitriões.

O adversário do time parisiense na final da Copa da França será o Monaco, que também tropeçou nesta terça. Ainda com chances remotas de buscar uma vaga na próxima Liga Europa, a equipe recebeu o ameaçado Le Mans e empatou por 1 a 1, resultado que deixou o adversário em situação complicada para se livrar da queda, podendo ser rebaixado ainda nesta rodada.

Enquanto a 35.ª rodada do Francês terá prosseguimento no final de semana, PSG e Monaco jogam a decisão da Copa da França neste sábado, no Stade de France, em Saint-Denis. O vencedor se garante na Liga Europa.