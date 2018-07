De olho na Copa de 18, Osorio é oficializado na seleção mexicana

A seleção mexicana oficializou neste sábado o acerto com o técnico Juan Carlos Osorio, que na terça-feira pediu demissão do São Paulo para assumir o comando da equipe. Em comunicado, a federação de futebol do país informou que o contrato será assinado no início da próxima semana, mas não disse por quanto tempo será o vínculo.

Osorio substituirá Miguel Herrera, que deixou o time em julho deste ano depois da conquista da Copa Ouro. Apesar do título, o antecessor teve uma passagem bastante conturbada e era muito questionado pela imprensa local. Tanto é que sua saída aconteceu após o treinador agredir o jornalista Christian Martinoli, da TV Azteca, no aeroporto de Filadélfia, horas depois de vencer o torneio.

Entre um treinador e outro, quem comandou o México nos amistosos interinamente foi o brasileiro Ricardo Ferretti. Ele seguirá à frente do time em mais dois jogos: contra os Estados Unidos, neste sábado, às 22 horas, em duelo que decidirá o representante da Concacaf na próxima Copa das Confederações, em 2017. E também na próxima terça, em amistoso contra o Panamá.

A apresentação de Osorio foi marcada para a próxima quarta-feira. A estreia, no entanto, acontecerá apenas em 14 de novembro, contra El Salvador, no primeiro jogo do México pelas Eliminatórias da Concacaf para a Copa de 2018.