De olho na Copa de 2022, seleção da Escócia anuncia novo treinador

A seleção da Escócia anunciou nesta segunda-feira o nome do seu novo treinador. Trata-se de Steve Clarke, de 55 anos. Antes do acerto, o escocês comandava o Kilmarnock, equipe da primeira divisão escocesa. "Tomo esta responsabilidade com muita honra e compromisso", disse o treinador, após ser confirmado no cargo.

Clarke assinou contrato de três anos, previsto até o fim das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. "Penso sinceramente que temos um grupo de jogadores talentosos que podem vencer no cenário internacional. Estou satisfeito de trabalhar con este elenco e ajudá-los a satisfazer suas ambições", declarou o técnico.

Pelo Kilmarnock, Clarke classificou a equipe para a Liga Europa, ao terminar o campeonato na terceira colocação, com 67 pontos, atrás apenas do campeão Celtic (87) e do Rangers (78), adversário vencido na rodada do último domingo por 2 a 1.

Clarke vai substituir o compatriota Alex McLeish, demitido no mês passado apesar de levar a equipe ao triunfo em seu grupo na Liga das Nações da Uefa.

A seleção escocesa participou de oito edições da Copa do Mundo. Em todas as oportunidades, jamais passou da primeira fase do Mundial. Em 23 jogos disputados, obteve quatro vitórias, sete empates e 12 derrotas.