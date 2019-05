De olho na Copa do Brasil, Bahia quer voltar a vencer contra o Fluminense

Há dois jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Bahia vai em busca da reabilitação diante do Fluminense neste domingo, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada. O técnico Roger Machado deve poupar alguns titulares, visando o duelo decisivo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do São Paulo, na próxima quarta-feira.

Roger Machado fechou a preparação sem dar pistas do time titular. Gilberto e Arthur Caíke voltam a ficar à disposição. Nino Paraíba deve retornar à lateral-direita, enquanto mudanças devem ocorrer do meio para frente. A certeza é que o treinador deve manter a equipe com três volantes.

"Talvez em casa a gente possa fazer uso dessa estratégia também (de três volantes). Prova que a estratégia funcionou. Um empate e uma vitória importantes para a gente", afirmou o técnico Roger Machado.

Já o volante Elton analisou o duelo contra o Fluminense: "O treinador deles tem um estilo de jogo de toque de bola, arrisca mesmo. Eles vêm ganhando com placar elástico. E a gente está um momento bom também. Vai ser um jogo difícil, mas temos totais condições de sair com os três pontos", avisou.

O Bahia vem de dois jogos contra o São Paulo. No Brasileirão, empatou sem gols, no Morumbi, enquanto que, na Copa do Brasil, venceu por 1 a 0, no mesmo local. No primeiro, soma sete pontos, na parte intermediária da tabela.