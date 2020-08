De olho na Copa do Brasil, Bragantino e Guarani brigam pelo Troféu do Interior

De olho em uma vaga da Copa do Brasil de 2021, Red Bull Bragantino e Guarani se enfrentam na Arena Barueri, nesta terça-feira, às 20 horas, pelo título do Troféu do Interior. Em caso de empate no tempo normal, a taça vai ser decidida na cobrança de pênaltis. O campeão também vai levar o prêmio de R$ 360 mil oferecido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Eliminados da briga pelo título, os dois clubes do interior passam a disputar uma importante vaga na competição nacional. Nenhum deles têm garantido por conta do ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Bragantino teve a melhor campanha na classificação geral, mas acabou sendo eliminado nas quartas de final ao perder para o Corinthians, por 2 a 0. O time acabou entrando diretamente na semifinal do Troféu do Interior, na qual eliminou o Botafogo nos pênaltis depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.

O Guarani tinha a classificação encaminhada até paralisação do campeonato, mas acabou ficando de fora após duas derrotas seguidas na retomada. O jeito foi se contentar com o Troféu do Interior. Na quartas de final, passou pelo Ituano nos pênaltis. Depois, na semifinal, ganhou da Inter de Limeira, por 2 a 1, de virada.

O duelo vai colocar frente a frente dois candidatos a artilharia do Paulistão. Ytalo, do Bragantino, está no topo com sete gols, mas é seguido de perto por Júnior Todinho, do Guarani, com seis.

Diferentemente do jogo contra o Botafogo, quando poupou os titulares, o técnico Felipe Conceição deve escalar o Bragantino com o que tem de melhor. Herói da classificação, o goleiro Cleiton será mantido, assim como o zagueiro Léo Ortiz e o meia Claudinho.

Sem muito tempo entre um jogo e outro, o técnico Thiago Carpini vai manter a mesma formação que iniciou contra a Inter de Limeira. O meia Geovanny e o atacante Rafael Costa continuam vetados pelo departamento médico, enquanto o lateral Cristovam e o volante Igor Henrique seguem afastados após apresentarem sintomas gripais.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X GUARANI

BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Matheus Jesus e Claudinho; Ytalo, Morato e Artur. Técnico: Felipe Conceição.

GUARANI - Jefferson Paulino; Pablo, Bruno Silva, Romércio e Bidu; Deivid, Eduardo Person, Arthur Rezende e Lucas Crispim; Júnior Todinho e Waguininho. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri.