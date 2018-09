De olho na Copa do Brasil, Corinthians enfrenta o América-MG com time misto

Preocupado em recuperar os jogadores de desgaste muscular e não ter problemas para as finais da Copa do Brasil, o Corinthians entrará em campo com um time misto para enfrentar o América Mineiro neste sábado, às 19h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Jair Ventura não confirmou a escalação. Mas na lista de 22 jogadores relacionados, quatro titulares do duelo contra o Flamengo ficaram de fora: o lateral-direito Fagner, com fibrose na coxa esquerda, além do lateral-esquerdo Danilo Avelar, do volante Douglas e do meia Jadson, todos esses com desgaste muscular.

Devem entrar, respectivamente, Gabriel, Carlos Augusto, Araos e Pedrinho. Este último fará uma função diferente em relação ao jogo contra o Flamengo, quando marcou o gol que garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil.

Na ocasião, ele jogou mais pelas pontas, como vem sendo aproveitado no profissional. No entanto, sua posição de origem é mais centralizada, que é como jogará contra o América-MG. Jair diz que Pedrinho tem capacidade para exercer bem qualquer uma dessas funções.

“Pelo meio, ele cuida mais da armação das jogadas. Mas ele também é um jogador de velocidade e, nas pontas, tem mais chance de fazer o um contra um, ir para cima do adversário”, analisou o treinador.

O meia Mateus Vital foi relacionado, mas é a principal dúvida na formação titular. Isso porque o jogador pediu para sair no segundo tempo do duelo de quarta-feira por cansaço. Pode ser que fique como opção para o segundo tempo e o centroavante Roger ganhe uma nova oportunidade na equipe.

Roger ficou na reserva no último jogo do Brasileirão, no empate contra o Inter por 1 a 1. Na Copa do Brasil, ele não pôde ser inscrito porque defendeu a equipe colorada no início.

Se Jair optar por seu retorno, o time muda a maneira de atuar e terá um jogador de referência na área. Caso siga com Vital, a equipe mantém o esquema dos dois últimos jogos, com quatro jogadores de movimentação no setor ofensivo.

A dupla de zaga será a mesma, com Henrique e o jovem Léo Santos, de 19 anos. O garoto cresceu de produção desde a chegada de Jair. Nos cinco jogos do treinador à frente da equipe ele foi titular. “Estou feliz, é o sonho de todo garoto. Tive uma boa sequência. Experiência só se adquire jogando", opinou o zagueiro.

O Corinthians ocupa a oitava colocação na tabela do Brasileiro com 34 pontos, e tenta encostar no G-6 - atualmente está a oito pontos de distância do grupo. No entanto, o elenco conta mesmo as horas para os jogos dos dias 10 e 17 de outubro, contra o Cruzeiro, na decisão da Copa do Brasil.

O América-MG vem de três jogos sem vitórias na competição (dois empates e uma derrota) e está em 13º lugar, com 31 pontos, a apenas três de entrar na zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG X CORINTHIANS

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Aderlan, Matheus Ferraz, Messias e Gerson Magrão; Leandro Donizete, Juninho, Zé Ricardo, David e Ruy; Luan. Técnico; Adilson Batista.

CORINTHIANS - Cássio; Gabriel, Henrique, Léo Santos e Carlos Augusto; Ralf e Araos; Romero, Pedrinho, Mateus Vital (Roger) e Clayson. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique.

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

TV: Pay-per-view.

AO VIVO: estadao.com.br/ae/sccp