De olho na Copa do Brasil, Cruzeiro tenta consolidar reação no Brasileirão

O Cruzeiro está ansioso para decidir sua vida na Copa do Brasil, mas, antes disso, tem de se concentrar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 19 horas, o time mineiro enfrenta o Vasco em casa, no Mineirão, pela 17ª rodada para consolidar a sua reação no torneio.

Será o terceiro jogo de Rogério Ceni desde que assumiu o comando técnico do Cruzeiro. O treinador viu sua equipe vencer o então líder Santos por 2 a 0 e, depois, empatar em 1 a 1 com o CSA em Maceió. O time mineiro soma 15 pontos e precisa manter a sequência positiva para se afastar da zona de rebaixamento.

Não se sabe qual escalação Ceni mandará a campo. O treinador certamente vai preservar jogadores importantes do elenco. Não é certo quantos nem quais. O motivo é o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Internacional em que o Cruzeiro precisa reverter uma desvantagem de um gol de diferença após o revés no jogo da ida, em Belo Horizonte.

A tendência é de que Ceni forme uma equipe mista, composta por alguns titulares experientes e outros jovens reservas. Ao mesmo tempo, é provável que veteranos como os meias Robinho e Thiago Neves estejam na lista de poupados. Também pode haver improvisações. Nos últimos treinos, o comandante cruzeirense acenou com o deslocamento do lateral-esquerdo Dodô para o meio para jogar ao lado de Henrique ou Ariel Cabral.

Certo é que o treinador terá sua dupla de zaga titular à disposição pela primeira vez desde que chegou ao clube. Léo e Dedé estão recuperados de suas lesões e devem ir para o jogo.

"É um jogo importante. Não sei se é pelo confronto com o Vasco, que já tive vários. O Vasco é um time que todos sabem do carinho que eu tenho, principalmente o torcedor vascaíno, por tudo que fizeram por mim. Mas é um jogo em que eu defendo o escudo do Cruzeiro e farei tudo para vencer. Em que puder ajudar o Cruzeiro, vou ajudar", disse Dedé, que teve passagem importante pelo time cruzmaltino.