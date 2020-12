De olho na Copa do Brasil e mirando o G-4, Grêmio poupa titulares diante do Sport

Ainda abalado com a eliminação da Libertadores diante do Santos, o Grêmio junta os cacos para resgatar o moral e voltar a brigar por vaga na competição de 2021. Terminar entre os melhores do Brasileirão ou conquistar a Copa do Brasil são os caminhos. Com duelo de ida das semifinais diante do São Paulo na quarta-feira, Renato Gaúcho poupará os titulares neste sábado, às 19 horas, em visita ao Sport. Mas quer voltar do Recife no G-4 do Brasileirão.

Depois de falhar em visita ao então lanterna Goiás, o time alternativo do Grêmio tem nova missão para mostrar força. Vencer na Ilha do Retiro leva os gaúchos ao quarto lugar perdido na rodada passada. Garante, no mínimo, o quinto lugar, com o confronto direto entre Palmeiras e Internacional, quarto e quinto respectivamente.

O técnico Renato Gaúcho definiu como "questão de honra" estar na próxima edição da Libertadores. E quer ao menos o quarto lugar do Brasileirão para evitar disputar a fase prévia da competição, em duelos mata-matas. Vem trabalhando isso com os jogadores, mas sanar o desânimo de alguns virou tarefa extra ao comandante.

Os jogadores gremistas foram muito mal nos dois confrontos contra o Santos na Libertadores e não conseguiram anotar um gol sequer no Goiás, pelo Brasileirão. São três jogos com atuação decepcionante e sem tempo para recuperação, com novo mata-mata à porta.

Jean Pyerre, Matheus Henrique e Pepê, bastante abalados após os 4 a 1 na Vila Belmiro, devem ser preservados, assim como os zagueiros Pedro Geromel e Kannemann, o volante Maicon, além do lateral Diogo Barbosa e do centroavante Diego Souza. Renato quer todos "inteiros" diante do empolgado São Paulo.

Não inscritos na Copa do Brasil, Pinares e Churín serão os responsáveis por comandar o ataque do Grêmio no Recife. Victor Ferraz pode encerrar o rodízio na lateral direita após a contusão muscular de Orejuela. Renato, porém, estuda também preservá-lo por causa da contusão do colombiano.