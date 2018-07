De olho na Copa do Brasil, Flamengo poupará Everton e Vizeu neste sábado

Com a cabeça nas semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo não contará com o meia Everton e o atacante Felipe Vizeu para encarar o Atlético-GO neste sábado, em casa, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores serão poupados para a partida de volta com o Botafogo, quarta-feira que vem.

De acordo com o departamento médico do Flamengo, Everton e Vizeu apresentaram dores musculares nos últimos dias. Mas eles não foram diagnosticados com qualquer lesão e poderiam atuar normalmente se o técnico Reinaldo Rueda necessitasse.

"Com dores musculares, os atletas Felipe Vizeu e Everton não serão relacionados para o jogo deste sábado, contra o Atlético-GO. Seguem trabalho específico para estarem 100% na partida de volta das semifinais da Copa do Brasil", informou o clube em nota.

Com as ausências de Everton e Vizeu, Rueda terá que quebrar a cabeça para escalar o Flamengo no sábado, uma vez que a equipe já não conta com Berrío e Guerrero, machucados. Para o lugar de Everton, Vinícius Júnior e Geuvânio podem ser opção. Há até a possibilidade de ambos serem escalados, já que o time rubro-negro não dispõe de outro centroavante no elenco.