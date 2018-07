De olho na Copa do Brasil, Flamengo terá time misto contra o Avaí

O Flamengo deve entrar em campo com um time misto neste sábado, às 19 horas, para enfrentar o Avaí, no estádio Luso-Brasileiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque a prioridade no momento está na decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, no Mineirão, na próxima quarta-feira.

A principal novidade no duelo do final de semana deve ser o retorno do lateral-esquerdo Renê, que está recuperado de lesão. Ele deve ser um dos poucos considerados titulares em campo. A intenção do treinador é de que o jogador ganhe ritmo para atuar no duelo decisivo no meio de semana. O Flamengo terá uma dura missão pela Copa do Brasil, já que empatou o jogo de ida, em casa, por 1 a 1.

Contra o Avaí, outro titular que pode aparecer é Éverton Ribeiro. Nos treinos ao longo da semana, o treinador alternou a presença dele com a de Geuvânio. Um dos dois começará entre os 11, sendo que nenhum deles pode atuar na Copa do Brasil. Quem deve ganhar a primeira chance de começar uma partida com Rueda é Mancuello.

Apesar de estar mais preocupado com a finalíssima da Copa do Brasil, o Flamengo ainda precisa se concentrar na o Campeonato Brasileiro. O time ocupa atualmente a quinta colocação, com 38 pontos, e está apenas um de deixar o G6. Caso não vença o torneio mata-mata nacional ou a Copa Sul-Americana, precisará estar entre os seis para disputar a Libertadores do próximo ano.