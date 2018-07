De olho na Copa do Brasil, Guerrero e Emerson reforçam Fla em treino

Com a derrota, o ambiente no clube piorou e o técnico Cristóvão Borges voltou a receber pressão pela fraca campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas por enquanto o técnico e o time terão uma folga da competição. Nesta quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Náutico, na Arena de Pernambuco, pela segunda e decisiva partida da terceira fase da Copa do Brasil.

Cristóvão comandou um treino tático com os reservas e os jogadores que não atuaram na última partida, entre eles, estavam Emerson e Guerrero, que são considerados fundamentais para o duelo com o Náutico, que pode criar dificuldades. No primeiro encontro, as equipes empataram por 1 a 1 no Maracanã, por isso o time pernambucano poderá empatar por 0 a 0 e, ainda assim, conquistar a classificação para a fase seguinte.

Em entrevista após as atividades, o volante Cáceres admitiu a dependência do time quanto ao peruano Guerrero. "Ontem (domingo) ficou difícil segurar a bola na frente, e o Guerrero faz muito bem isso. Quando ele for convocado para as Eliminatórias, quem entrar no lugar dele tem que tratar de fazer um bom jogo também. No futebol a gente tem que se virar", afirmou.