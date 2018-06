De olho na Copa do Brasil, Ponte Preta vai ter mudanças para enfrentar o Mirassol

Depois de passar para a terceira fase da Copa do Brasil, a Ponte Preta ganhou mais fôlego para manter de pé o seu processo de reformulação no elenco. Mas deve ter algumas mudanças para o compromisso contra o Mirassol, neste domingo, às 19h30, em Mirassol (SP), pelo Campeonato Paulista.

Os treinamentos de quinta-feira e sexta foram leves, sem forçar e com a comissão técnica pensando somente na recuperação do time, que venceu a Internacional, de Limeira (SP), por 1 a 0, e passou à terceira fase da Copa do Brasil. Já na próxima quarta vai enfrentar o Sampaio Corrêa, em Campinas (SP), pelo jogo de ida.

Algumas baixas já são certas como o meia Tiago Real em fase de transição de uma lesão muscular. O atacante Felipe Saraiva também está vetado. Sempre cauteloso em falar sobre escalação, o técnico Eduardo Baptista deve confirmar João Vitor e Jeferson como dois volantes e o trio de meio de campo completado por Léo Artur.

No ataque, Gabriel Vasconcelos deve ter outra oportunidade ao lado de Fellipe Cardoso, goleador do time com três gols, e Silvinho. O grupo fez um treinamento somente nesta sexta-feira, tendo ainda um rachão neste sábado para seguir até a região de Mirassol.

No último dia de inscrição para a fase de classificação do Paulistão, a diretoria confirmou a inscrição do zagueiro Nathan, de 20 anos, emprestado pelo Atlético Mineiro.