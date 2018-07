De olho na Copa do Brasil, reservas do Atlético-MG empatam com Santa Cruz

Assim como o Grêmio fez contra o rebaixado América-MG, o Atlético-MG entrou em campo neste domingo com reservas para o jogo contra outro rebaixado, o Santa Cruz, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Arruda, em Recife. A estratégia de gaúchos e mineiros, que se enfrentam na quarta-feira, na primeira partida pelas finais da Copa do Brasil, no Mineirão, em Belo Horizonte, deu resultado momentâneo oposto. O Grêmio bateu o América por 3 a 0 em Porto Alegre. Já o Atlético empatou com a equipe pernambucana em 3 a 3.

Os gols foram marcados por Grafite, Keno e Vítor para o Santa Cruz. Fred, o único titular da equipe alvinegra, pois não pode jogar a Copa do Brasil por já ter defendido o Fluminense na competição, Clayton e Hyuri fizeram para o Atlético. Com o resultado, o time mineiro vai a 62 pontos, na quarta posição na tabela. O Santa Cruz foi a 28 pontos e se isolou na penúltima posição.

O JOGO

O time mineiro abriu o placar no Arruda na primeira oportunidade de gol que teve na partida, aos cinco minutos. A zaga do Santa Cruz não conseguiu aliviar cruzamento da direita, a bola sobrou para Clayton que chutou. Tiago Cardoso defendeu e, no rebote, Fred completou para as redes.

Aos 13 minutos, Leonam tocou com o braço dentro da área e o árbitro assinalou pênalti a favor do Santa Cruz. Grafite bateu firme no canto direito para empatar. O jogador perdeu a chance de fazer o seu segundo gol na partida aos 22 minutos, cabeceando para fora bola cruzada da direita. Melhor em campo, o Santa Cruz virou aos 30 minutos. Keno bateu colocado de fora da área e encobriu o goleiro Giovanni. Um golaço.

Melhor jogador em campo, Keno teve duas chances seguidas de ampliar para o Santa Cruz no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, o jogador recebeu direita, dominou e chutou. Giovanni defendeu. No lance seguinte, depois de aliviada da zaga mineira, Keno avançou pela esquerda, bateu e o goleiro atleticano fez outra defesa.

Aos 10 minutos, Leonam tabelou com Cazares pela esquerda e chutou no ângulo direito de Tiago Cardoso, que fez ótima defesa. No lance seguinte veio o empate do Atlético. Clayton recebeu lançamento longo, dominou, cortou a zaga e chutou. A bola ainda bateu na trave e correu sobre a linha antes de entrar.

O Santa Cruz voltou a ficar à frente no placar aos 14 minutos, com Vitor, depois de bola alçada na área por Keno. Aos 22 minutos Cazares deu um soco em Jadson para tentar se livrar da falta e foi expulso. Jadson recebeu amarelo pela falta e depois outro amarelo por revidar com um empurrão o soco de Cazares e também foi expulso.

Keno, aos 32 minutos, avançou pela direita e chutou, para outra boa defesa de Giovanni, mandando para escanteio. Hyuri, do meio da área, empatou para o Atlético aos 35 minutos, depois de passe extraordinário de Fred por sobre a zaga. No último lance de perigo de gol na partida, Keno chutou cruzado da esquerda. A bola passou muito próximo à trave de Giovanni.

O Atlético volta a campo no próximo domingo, em partida contra o São Paulo marcada para o estádio Independência, às 17 horas, em Belo Horizonte. No mesmo dia o Santa Cruz encara o Grêmio, às 19h30, no estádio Arruda, em Recife.

FICHA TÉCNICA:

SANTA CRUZ 3 X 3 ATLÉTICO-MG

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Vítor (Danilo Pires), Neris, Danny Morais e Roberto; Arthur (Marion), Jadson, João Paulo e Léo Moura; Keno e Grafite (Bruno Moraes. Técnico: Adriano Teixeira

ATLÉTICO-MG - Giovanni; Marcos Rocha (Alex Silva), Jesiel, Edcarlos e Leonam; Rafael Carioca, Lucas Cândido (Thallis), Carlos Eduardo (Hyuri), Cazares e Clayton; Fred. Técnico: Marcelo Oliveira

GOL - Fred, aos cinco, Grafite, aos 14, e Keno, aos 30 minutos do primeiro tempo; Clayton, aos 11, Vitor, aos 14, e Hyuri, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Neris, Jadson, Danny Morais (Santa Cruz).

CARTÕES VERMELHOS - Cazares (Atlético-MG) e Jadson (Santa Cruz).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 3.221 pagantes.

LOCAL - Estádio Arruda, no Recife (PE).