De olho na Copa do Mundo, Santos recebe visita de Aldo Rebelo

SANTOS - De olho na chance de receber uma das seleções da Copa do Mundo de 2014, o Santos recebeu nesta segunda-feira a visita do ministro do Esporte, Aldo Rebelo. O CT Rei Pelé é um dos locais candidatos a se tornar Centro de Treinamento de Seleções (CTS), selecionado pelo Comitê Organizador Local (COL).

Satisfeito com o que viu, Rebelo elogiou a estrutura do CT e exaltou a "magia" do ex-clube de Pelé. "Creio que mais do que as condições materiais, que são ideais para a prática do futebol e para acolher um grupo de atletas, tem também a magia de ser o centro de treinamento do Santos. Isso é insubstituível, não tem como converter em um valor material", disse o ministro.

A visita contou com a presença do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e do o vice-presidente do clube santista, Odílio Rodrigues. "O objetivo da visita foi mostrar ao Ministro o equipamento que nós temos, com condições de receber qualquer seleção do mundo. Mas queremos ter o apoio do Ministério para trazê-las para cá", afirmou o prefeito.

Odílio, por sua vez, mostrou confiança em receber uma das seleções da Copa. "A gente tem a expectativa de que as seleções disputem a vinda para cá. Nós temos tudo para receber uma seleção, já recebemos a visita de sete delas", revelou o dirigente santista. "O Santos fará todos os esforços que sejam necessários".

Após visitar o CT Rei Pelé, Rebelo vai seguir no litoral paulista. Ainda nesta segunda, o ministro visitará as instalações do Estádio Municipal Antônio Fernandes, no Guarujá, outra cidade candidata a receber uma das seleções do Mundial.