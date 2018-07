De olho na decisão da Copa do Brasil, Cruzeiro pega Atlético-GO com reservas

O Cruzeiro entra em campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16 horas, para encarar o lanterna Atlético-GO de olho na decisão da próxima quarta-feira, contra o Flamengo, no Mineirão, pela Copa do Brasil. Preocupado em ter os titulares 100% fisicamente para o duelo contra o time carioca, o técnico Mano Menezes confirmou que utilizará uma formação reserva na partida agendada para o estádio Olímpico, em Goiânia.

As principais novidades são as presenças do meia Arrascaeta e do volante Romero. Ambos retornam de lesão e enfrentarão o último colocado para ganhar ritmo de jogo visando a decisão. Eles também podem aparecer na equipe da finalíssima do meio de semana. Os treinos entre os jogos é que vão definir a formação. A primeira partida da decisão terminou empatada em 1 a 1.

Outra boa notícia para o torcedor cruzeirense é o retorno do atacante Rafael Marques. Ele entrará em campo pela primeira vez desde que a cirurgia para a retirada de uma hérnia inguinal, em agosto.

Mano poupará até o goleiro Fábio da partida em Goiânia. Seu substituto será Rafael que vai fazer sua 30ª partida na temporada e se igualará ao titular em número de jogos disputados. "Além dos três pontos, vale a oportunidade de mostrar nossa qualidade para o Mano. O time alternativo fez alguns jogos este ano e mostrou competência e isso foi fundamental para o Mano optar por nos escalar", declarou.