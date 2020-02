De olho na estreia da Libertadores, Grêmio encaminha reservas contra o Juventude

A perda do título do primeiro turno do Campeonato Gaúcho para o Caxias não mudou o planejamento do Grêmio para o mês de março, quando começa a disputa da Copa Libertadores. O técnico Renato Gaúcho pretende utilizar bastante o elenco e isso deverá acontecer neste sábado contra o Juventude, em Porto Alegre, pela primeira rodada do returno do Estadual, com a utilização de vários reservas em campo.

Os titulares deverão ser preservados para a viagem e estreia na competição continental, nesta terça-feira, contra o América de Cali, na Colômbia. Mais uma vez nesta semana livre para treinamentos, o atacante Everton e o meia Matheus Henrique não estavam no gramado no CT Luiz Carvalho. Ambos sentiram dores durante a semana e não estarão disponíveis para o duelo com o Juventude. Permaneceram mais um dia na academia em atividades aeróbicas.

A novidade foi a presença do zagueiro argentino Kannemann, que voltou a correr no gramado após passar por cirurgia no primeiro dedo do pé esquerdo há 15 dias. Seu prazo de recuperação previa parada de três a quatro semanas.

A provável escalação do Grêmio para o duelo contra o Juventude é: Paulo Victor; Orejuela, Paulo Miranda, Pedro Geromel e Caio Henrique; Thaciano e Darlan; Patrick (Frizzo), Thiago Neves e Pepê; Luciano.

Nesta sexta-feira, após os jogadores assistirem a vídeos do Juventude com Renato Gaúcho, o grupo realizou parte da atividade sem a presença da imprensa. Quando os portões foram abertos, a equipe fazia o tradicional recreativo, sem pistas do time que jogará na Arena do Grêmio.