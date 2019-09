De olho na final da Copa do Brasil, Inter prepara reservas para pegar Atlético-MG

Com a concentração totalmente voltada para a decisão da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, quarta-feira, no Beira-Rio, o Internacional vai ser representado por um time reserva, neste domingo, às 11 horas, contra o Atlético-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 19.ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

"Estamos mantendo um padrão de atuação juntamente com o resultado positivo. Estamos acostumados a jogar mais de uma competição. O time que vai viajar pode ter certeza que está preparado para jogar", afirmou o goleiro Danilo Fernandes, que deverá entrar no lugar do titular Marcelo Lomba.

Antes de viajar para Belo Horizonte, o elenco colorado treinou nesta sexta-feira à tarde e o técnico Odair Hellmann orientou um time que poderá iniciar o jogo. A formação contou com: Danilo Fernandes; Heitor, Emerson Santos, Klaus e Zeca; Rithely, Nonato, Pottker, Neilton e Parede; Rafael Sobis. O treino final para o duelo será na manhã deste sábado, na Toca da Raposa, CT do Cruzeiro.

No Brasileiro, o Inter ocupa a sexta colocação, com 30 pontos, nove a menos que o líder Flamengo. Os gaúchos vão em busca da terceira vitória consecutiva, após derrotarem São Paulo (1 a 0) e Botafogo (3 a 2).

FILHO DE FERNANDÃO

Aos 16 anos, Enzo, filho do eterno ídolo Fernandão, morto em um acidente aéreo em 2014, assinou, nesta sexta-feira pela manhã, seu primeiro contrato profissional com o Inter, que tem duração de dois anos.