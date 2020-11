De olho na Libertadores, Athletico-PR pode poupar titulares contra o Santos

O Athletico-PR já começou a pensar na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o River Plate, na próxima terça-feira. No entanto, antes disso, tem um compromisso contra o Santos, neste sábado, às 19 horas, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Paulo Autuori não confirmou, mas cogita poupar alguns atletas mais desgastados para o confronto da competição sul-americana, mesmo com o time apresentando evolução e tendo vencido seus últimos três jogos: Fortaleza (2 a 1 em casa), Goiás (1 a 0 fora) e na quarta-feira fez 2 a 0 em cima do Atlético-MG, no Mineirão, em jogo que havia sido adiado.

Estes resultados deram fôlego ao time paranaense, com 25 pontos e na parte intermediária da tabela. "O time confirmou sua evolução e agora precisamos pensar qual melhor formação para este jogo, porque na terça-feira teremos outro compromisso importante", avaliou Autuori.

O único desfalque confirmado é o volante Richard, que está suspenso, e deve dar lugar a Wellington. O restante do time segue com a mesma base das últimas partidas, mas algumas surpresas podem aparecer, especialmente em relação a atletas mais desgastados pela maratona de jogos. O zagueiro Thiago Heleno e o atacante Nikão são os favoritos para deixarem o time, com Zé Ivaldo e Fabinho aparecendo como opções para suas vagas.