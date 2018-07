De olho na Libertadores, Atlético-MG joga com reservas

BELO HORIZONTE - Com foco total na partida de volta da semifinal da Libertadores, na quarta-feira, o Atlético-MG vai entrar em campo com o time reserva para enfrentar o Criciúma, neste domingo, a partir das 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. Mesmo ocupando a zona de rebaixamento no campeonato nacional, com apenas quatro pontos, o time mineiro está mais preocupado com a decisão contra o Newell''s Old Boys, quando precisa reverter a derrota por 2 a 0 na Argentina.

Entre os titulares do Atlético-MG, os únicos que devem ser escalados pelo técnico Cuca neste domingo são o goleiro Victor, numa posição em que é sempre bom jogar, e o zagueiro Réver, que terá que cumprir suspensão e não participará da partida de volta contra o Newell''s Old Boys.

Cuca ainda disse que poderá usar mais "um ou dois" titulares no confronto deste domingo, mas a tendência é que os atletas que vão enfrentar os argentinos na quarta-feira sejam todos poupados. O próprio treinador admitiu que não quer "correr risco nenhum de perder alguém" para a semifinal da Libertadores, quando também jogará na Arena Independência.

O problema é o que o Atlético-MG também não está em boa situação no Brasileirão. Assim, aposta em jogadores como Guilherme, Neto Berola e Alecsandro para conseguir uma vitória neste domingo, sob o risco de terminar a sexta rodada na lanterna do campeonato.