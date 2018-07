De olho na Libertadores de 2011, Palmeiras ataca em duas frentes

Com as mudanças nos critérios de classificação para a Libertadores de 2011, o Palmeiras passou a ter duas chances reais de conseguir a vaga na competição continental. Pode ser campeão da Copa Sul-Americana, na qual está nas oitavas de final, ou pode terminar entre os quatro melhores do Brasileirão, no qual está apenas dois pontos atrás de quem seria hoje o quarto classificado (Atlético-PR). Diante disso, os jogadores palmeirenses prometem atacar nas duas frentes.

"São duas possibilidades muito boas, estamos vivos nas duas e, até por isso, vamos continuar acreditando", afirmou o zagueiro Fabrício, que pode ser titular no jogo desta quarta-feira, quando o Palmeiras recebe o Universitário de Sucre, na Arena Barueri, pela Copa Sul-Americana - se Maurício Ramos não se recuperar das dores no tornozelo esquerdo, ele entra no time.

Para o volante Tinga, a maior chance palmeirense ainda é na Sul-Americana. "Se passarmos pelo Sucre, vão faltar seis jogos para o título. O caminho é mais fácil pelo número de jogos, mas nem por isso vamos desistir do Campeonato Brasileiro. Hoje, estamos a dois pontos da zona da Libertadores e ainda faltam muitos pontos em disputa para continuarmos brigando", explicou o jogador.

Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, semana passada, na Bolívia, o Palmeiras joga pelo empate nesta quarta-feira para garantir presença nas quartas de final na Sul-Americana. "Nós não podemos ser burros de ignorar a vantagem de ter vencido em Sucre, mas não estamos nos sentindo com a vaga garantida", disse Fabrício. "Temos a consciência que jogamos pelo empate, mas vamos entrar em campo buscando o gol e, se for preciso, vamos sair sangrando de campo para ficar com a classificação", completou Tinga.