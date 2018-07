De olho na Libertadores, Figueirense encara o Flamengo

O jogo contra o Flamengo fecha o ciclo de viagens do clube na competição, já que nas últimas três rodadas terá Fluminense e Corinthians e Avaí como adversários, em Florianópolis. Para o meia Fernandes, o reserva de luxo do técnico Jorginho, o momento alvinegro é especial. "Estamos vivendo um momento único. Esperamos que no final a gente possa conquistar esta vaga. Estamos muito confiantes para dividir esta alegria com nossa torcida", ressaltou.

Desde esta quarta no Rio de Janeiro, o time se apresenta no Engenhão com apenas uma alteração: a entrada do lateral-esquerdo Juninho, então suspenso, na vaga ocupada por Hélder na vitória sobre o Atlético Mineiro na última rodada. Com o meia Maicon afastado por lesão, Coutinho será mantido na equipe. O atacante Júlio César, poupado nos treinos da semana devido a dores musculares, não deverá ficar fora da partida.