De olho na Libertadores, Flamengo visita o Ceará em busca da 5ª vitória seguida

De olho na Copa Libertadores, o Flamengo deve ter um time muito alterado para enfrentar o Ceará neste domingo, às 18 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza. No duelo, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o time rubro-negro busca a quinta vitória consecutiva.

O Flamengo vem de quatro triunfos, sobre Santos, Bahia, Fortaleza e Fluminense, e se colocou na briga pela liderança da competição. Invicta há seis jogos, a equipe soma 17 pontos e quer ampliar a série positiva antes de embarcar para o Equador, onde enfrenta o Independiente del Valle, quinta-feira, na retomada da Copa Libertadores após mais de seis meses de paralisação.

Leia Também Com Guto Ferreira e quatro reforços, Ceará tenta surpreender o Flamengo

O técnico Domènec Torrent já tem promovido um rodízio de peças no elenco a cada partida. Sua estratégia, não tão comum no Brasil, tem dado resultado já que a equipe tem vencido. Ele consegue descansar alguns jogadores importantes e, de quebra, dá oportunidade para atletas do numeroso elenco que precisam mostrar serviço.

Dessa vez, a tendência é de que mais jogadores sejam preservados em razão da proximidade com o confronto no Equador. Um dos poupados deve ser o zagueiro Rodrigo Caio, que tem ficado de fora do rodízio de Domènec.

"A gente tem um elenco muito forte para isso. Ainda mais neste período que tem um jogo atrás do outro. Ele mesmo pede para quem estiver mais cansado avisá-lo, sem medo nenhum. Esse jeito não é comum aqui no Brasil, mas vem dando certo e temos que seguir forte", disse Everton Ribeiro, um dos poucos que têm sido titular com frequência.

Fora da equipe há duas semanas, Bruno Henrique iniciou na quarta-feira o trabalho de transição para as atividades de campo. O atacante se recuperou de um edema no joelho direito, mas a ideia é preservá-lo para a Libertadores e, assim, ele não atua diante do Ceará. O lateral João Lucas também passa pelo período de transição.

Outro atacante que se recupera de contusão é Pedro Rocha. Ele teve uma lesão na coxa esquerda e será desfalque nos próximos jogos.

César está recuperado da covid-19. Seu último teste deu negativo e o goleiro voltou a treinar. No entanto, pelo longo período de inatividade - ficou fora das partidas diante de Bahia, Fortaleza e Fluminense - ele não viajou a Fortaleza e está fora do duelo. Assim, Gabriel Batista seguirá como titular.