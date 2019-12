De olho na Libertadores, Goiás corre atrás da terceira vitória seguida

Com o sonho cada vez mais vivo de disputar a Copa Libertadores em 2020, o Goiás recebe o Fortaleza neste domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto há três jogos e embalado por duas vitórias nos confrontos diretos contra Internacional (2 a 1) e Bahia (4 a 3), o Goiás tem 49 pontos.

O técnico Ney Franco, que revelou ter acertado a renovação do seu contrato por mais uma temporada com a diretoria do Goiás, tem duas dúvidas em relação ao time que ganhou do Inter, em Porto Alegre, na última quarta-feira.

Se recuperando de dores na coxa, Jefferson pode aparecer no lugar de Alan Ruschel na lateral esquerda. No meio-campo, o volante Yago Felipe não está 100% depois de sofrer uma luxação no ombro. Caso seja preservado, Thalles seria a novidade.

"O Fortaleza é uma equipe perigosa, principalmente jogando fora de casa, pois tem uma transição muito rápida, um ataque muito rápido. Acho que será um dos jogos mais difíceis para nós no Brasileirão. Além disso, é um adversário que nos passa em caso de vitória", alertou Ney Franco.