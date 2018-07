O Grêmio desembarca neste fim de semana em Salvador, onde enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, neste domingo, às 19h30 (de Brasília). A duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o time tricolor está em sexto, com 60 pontos, e vê suas chances de jogar a Copa Libertadores no ano que vem cada vez mais distantes.

O técnico do Grêmio, Luiz Felipe Scolari, treinou a equipe na última sexta-feira antes de embarcar para a Bahia. Felipão fez mistério, mas o que se pôde observar na preparação para o embate é que o volante Matheus Biteco foi testado na lateral esquerda, na vaga de Zé Roberto.

Já Riveros deixou a equipe titular para dar lugar a Walace. O meia Giuliano ficou de fora do treino da última quinta, mas deve ficar no banco de reservas neste domingo.