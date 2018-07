De olho na Libertadores, Inter lança novo uniforme

O novo uniforme mantém a linha retrô utilizada no Mundial de Clubes, em dezembro. Entre as mudanças está o selo da Conmebol no centro da camisa, entre o escudo oficial e o logotipo da Reebok, simbolizando o título da Copa Libertadores. A camisa 2 ganhou uma listra vermelha horizontal na altura do peito.

"O Inter mantém com este lançamento sua política de apresentar novo uniforme a cada temporada. Tenho certeza de que o torcedor vai gostar muito da camisa e de todas as inovações", comentou Jorge Avancini, diretor executivo de marketing do clube.

O novo uniforme será utilizado na estreia do time na Libertadores, na próxima quarta-feira. O Inter enfrentará o Emelec, no Equador. "O time já viaja com todos os uniformes, de treino e jogo, à disposição", avisou Edu Pesce, diretor de relacionamento da Reebok.