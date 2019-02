De olho na Libertadores, Levir treina formação reserva do Atlético-MG para sábado

O técnico Levir Culpi comandou na tarde desta quinta-feira, na Cidade do Galo, um treino tático visando o duelo que o Atlético-MG fará contra o Tupi, neste sábado, às 19 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Mineiro. Como vai preservar os titulares visando confronto diante do Defensor, na próxima semana, em Montevidéu, no Uruguai, pela fase preliminar da Copa Libertadores, o treinador escalou uma formação considerada reserva para a partida do final de semana.

O comandante mandou a equipe a campo com Cleiton; Guga, Léo Silva, Maidana e Carlos César; Zé Welison e Lucas Cândido; David Terans, Vinícius e Maicon; Alerrandro. Entre estes 11 jogadores, Lucas Cândido entrará no lugar do volante Jair, que cumprirá suspensão por ter sido expulso na rodada passada do Estadual.

Nesta partida contra o Tupi, o Atlético terá a chance de assumir a liderança da competição. A equipe de Levir ocupa o terceiro lugar da tabela, com 13 pontos, um atrás de América e Cruzeiro, respectivos líder e vice-líder, ambos com 14 pontos e que se enfrentam em clássico neste domingo, no complemento da oitava rodada do torneio.

"Essas oportunidades nos jogos do Mineiro são muito importantes para que todos tenham ritmo de jogo e temos que procurar vencer os jogos para procurar assumir a liderança. Não sei a equipe que irá jogar, mas, se for a mesma que jogou em Poços (de Caldas, contra a Caldense), ainda está em fase de adaptação, de entrosamento. Cada um quer dar o melhor e temos até sábado para entrosar bem essa equipe e fazer um bom resultado", disse o zagueiro Maidana nesta quinta-feira.

O lateral-direito Carlos César, por sua vez, completará a marca de 100 jogos com a camisa atleticana neste sábado. "Fazendo uma retrospectiva do meu começo, eu estava olhando o meu primeiro gol, contra o Ceará, na Arena do Jacaré. Então, é muito bom você olhar para trás e ver sua trajetória para poder saber o caminho que você trilhou para chegar a essa marca. Então, é um momento muito feliz este que estou vivendo agora", comemorou o jogador, também nesta quinta.

A Conmebol ainda não definiu a data e horário do jogo entre Atlético e Defensor, na próxima semana, o que ocorrerá apenas após o término da segunda fase da Pré-Libertadores, nesta quinta-feira à noite, com o confronto entre Atlético Nacional e Deportivo La Guaira, da Venezuela, na Colômbia.