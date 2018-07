De olho na liderança, Vasco pega Madureira em casa pelo Campeonato Carioca

O time cruzmaltino inicia a sexta rodada na vice-liderança com 11 pontos, mesmo número do Fluminense, mas atrás por causa do saldo de gols (6 a 4). A rodada final será entre os dois times, que definirão quem teria a vantagem em um possível confronto entre os dois na final. O Madureira, adversário neste sábado, é o lanterna, já eliminado, com apenas um ponto.

Além da liderança, o Vasco também busca recuperar o bom futebol. Após um início avassalador, com campanha quase perfeita, a equipe empatou os dois últimos jogos e perdeu a primeira posição. O futebol também caiu de rendimento a ponto do presidente Eurico Miranda criticar a atuação no empate com o Flamengo.

Mesmo assim, o time segue invicto na temporada. Com o retorno de Julio dos Santos e Jorge Henrique, suspensos no empate com o Volta Redonda, e de Riascos, liberado para o nascimento da filho, o técnico Jorginho terá força máxima. O lateral-esquerdo Julio Cesar sentiu um desconforto durante a semana, mas está confirmado.

Sem pretensão no Estadual, o Madureira entra em campo apenas para cumprir tabela e criar alguns problemas para o Vasco na busca pela liderança. O técnico Alfredo Sampaio promove duas mudanças, com as entradas de Daniel e Geovane Maranhão, que cumpriram suspensão na última partida, nos lugares de Leozão e Carlos Antonio.