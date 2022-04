De olho na liderança, Flamengo desafia Athletico na Arena da Baixada

Após empatar com o rival Palmeiras, o Flamengo volta a campo neste sábado para enfrentar o Athletico, às 16h30, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Diferente do clube carioca, que quer a liderança, o time paranaense tenta sair da lanterna e conquistar a sua primeira vitória na competição.

O Flamengo ainda não perdeu no campeonato. Além do empate sem gols diante do Palmeiras, bateu o São Paulo por 3 a 1 e ficou no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, em Goiânia. Na frente dele, apenas Corinthians e Atlético Mineiro, ambos com seis pontos. O time rubro-negro tem cinco.

O Athletico, por outro lado, perdeu os dois jogos que disputou. Na estreia, levou 4 a 0 do São Paulo, resultado que o levou a demitir o técnico Alberto Valentim. Depois sofreu 1 a 0 do Atlético Mineiro, em plena Arena da Baixada.

Apesar da última colocação no Brasileirão, o técnico Fábio Carille admitiu que poderá rodar o elenco devido ao desgaste com a Libertadores e com a Copa do Brasil. A certeza é que o treinador não terá o volante Hugo Moura, que pertence ao Flamengo, que o emprestou para o clube paranaense até o final da temporada.

Sem o atleta, a tendência é que Carille aposte em Pablo Siles, mas Matheus Fernandes e Léo Cittadini correm por fora. Já Erick ainda está em tratamento médico e não deverá ser liberado para atuar.

"Se eu quero intensidade, com nosso calendário, nossas viagens e jogos de dois em dois dias, vou ter que usar o grupo. Já pegamos sábado o Flamengo e na terça-feira Libertadores, o Libertad, no Paraguai. Se eu quero intensidade, vou ter que fazer mudanças. E sem perder a qualidade, já que é um grupo bem qualificado", avisou Carille.

Após aparecer na Sapucaí curtindo o carnaval, o técnico Paulo Sousa deve ir com o que tem de melhor para o duelo para tentar colocar o Flamengo na liderança. A dúvida segue sendo no gol entre Hugo Souza e Santos, contratado junto ao próprio clube paranaense. O primeiro, inclusive, foi o grande destaque no empate contra o Palmeiras.

O treinador também indicou que poderá fazer mudança na lateral-direita. Apesar de vir de uma boa sequência, Isla poderá dar lugar a Rodinei. O atacante Bruno Henrique é dúvida, mas é provável que ainda não fique à disposição de Paulo Souza.

"Vejo a equipe muito bem, como a vi desde o início, quando se inicia qualquer tipo de processo. A equipe vem assimilando ideias dentro da própria estrutura e tem sido uma evolução natural que precisa ser consolidada jogo após jogo. Processo tem início, mas não tem fim, são muitas variáveis. Para podermos criar e termos certa consistência, temos que ir utilizando todos para manter níveis de performances coletivas e individuais", disse o treinador.