De olho na liderança, Internacional perde Rodrigo Moledo para duelo com Ceará

O Internacional terá um desfalque de última hora para o confronto diante do Ceará, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Odair Hellmann revelou que não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Moledo, que sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda. Com o defensor preservado, o time gaúcho terá a dupla de zaga formada por Emerson Santos e Victor Cuesta.

No entanto, o treinador poderá contar com os volantes Rodrigo Dourado e Edenílson. A dupla ficou de fora na vitória por 2 a 1 para cima do Atlético-PR e retorna após suspensão automática, nos lugares, respectivamente, de Gabriel Dias e Juan Alano. O atacante uruguaio Jonathan Alves, também volta de suspensão, porém ficará como opção no banco de reservas.

"Vocês falaram que eu fecho o treino, mas vou ser bonzinho: o Moledo está fora do jogo. Ele acabou sentindo um desconforto. Deve jogar o Emerson Santos, mas também pode ser o Klaus. Ele sempre dá uma boa resposta, quando o utilizamos", explicou o treinador.

Odair falou também sobre a dificuldade de enfrentar o Ceará fora de casa. O time cearense vem de uma boa sequência em seu estádio e tratará o jogo como uma final por ainda correr riscos de rebaixamento. "Tivemos dois, três dias para trabalhar. Isso tudo nos ajuda e fortalece. Conseguimos trabalhar durante a semana. Iremos fortes. Precisamos de um jogo com muita concentração, intensidade. Vai ser difícil, mas precisamos vencer para seguir sonhando com o título", concluiu.