De olho na liderança, Internacional tenta manter o embalo diante do Fortaleza

Nove rodadas após perder a primeira colocação do Brasileirão, o embalado Internacional volta a campo com chances de retomar a liderança. Neste domingo, às 20h30, no Beira-Rio, uma vitória sobre o Fortaleza pode significar chegar ao topo da tabela, desde que o São Paulo perca, mais cedo, em Curitiba, para o Athletico-PR.

O time gaúcho buscará sua sexta vitória consecutiva com um desfalque de peso. O artilheiro Thiago Galhardo sofreu uma lesão muscular na panturrilha ainda no primeiro tempo diante do Goiás e não tem previsão de retorno.

Autor de 16 gols no Brasileirão, o atacante será substituído por Yuri Alberto, em bela fase justamente sob o comando do técnico Abel Braga. O jovem fez cinco gols depois que o treinador assumiu.

Abel será forçado a fazer outra modificação na escalação do Inter por lesão. Querido no elenco, o zagueiro Rodrigo Moledo rompeu o ligamento do joelho e ficará até oito meses ausente. Recebeu mensagens de apoio do grupo e a promessa que todos "jogarão por ele".

"Todo mundo sabe que o Moledo é muito importante, mas nós temos que dar conta do recado e dar o máximo na briga pelo título", afirmou o argentino Cuesta. "Já fiz dois jogos com o Lucas Ribeiro, um grande jogo diante do Bahia. Estamos nos conhecendo ainda, mas esperamos uma grande partida contra o Fortaleza", seguiu o zagueiro.

Antes parceiro de Cuesta, Zé Gabriel perdeu a vaga para Rodrigo Moledo com Abel e agora também para Lucas Ribeiro, o novo titular da equipe. Mas nem tudo é notícia ruim para Abel Braga. Edenilson cumpriu suspensão e volta ao time titular.

O Inter promete explorar a má fase do Fortaleza para não passar tanto sufoco como ocorreu diante do Goiás. Vai buscar um gol rápido para evitar o nervosismo.