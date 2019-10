De olho na liderança, Palmeiras põe invencibilidade à prova contra o Atlético-MG

O Palmeiras enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, de olho na liderança do Campeonato Brasileiro. Segundo colocado, o time alviverde tem três pontos a menos do que o Flamengo, que joga às 11h contra a Chapecoense. Mesmo se ganhar do Atlético-MG e o Flamengo perder nesta 23ª rodada, o Palmeiras não assumiria a liderança porque ficaria com uma vitória a menos do que o rival rubro-negro.

Para continuar na caça ao líder, o Palmeiras conta com o bom retrospecto como mandante no Campeonato Brasileiro. A última vez que a equipe perdeu em casa pela competição nacional de pontos corridos foi há mais de um ano, no dia 26 de maio de 2018, quando o Sport venceu por 3 a 2 no Allianz Parque.

São 25 jogos seguidos sem perder em casa pelo Brasileirão, com 22 vitórias e três empates. A última vez que o time alviverde ficou invicto por mais partidas como mandante no campeonato aconteceu entre 1985 e 1987, com 27 confrontos.

Para a partida contra o Atlético-MG, o técnico Mano Menezes está suspenso. Seu auxiliar, Sidnei Lobo, comandará a equipe à beira do campo. A última vez que o Palmeiras atuou no Allianz Parque foi no dia 14 de setembro, quando venceu o Cruzeiro por 1 a 0. Depois, o estádio recebeu shows e a equipe mandou seus jogos no Pacaembu.

A comissão técnica alviverde fechou os últimos treinos, na sexta no Allianz Parque e no sábado na Academia de Futebol. O atacante Luiz Adriano é dúvida após ter apresentado desgaste muscular ao longo da semana. No meio, Scarpa e Lucas Lima disputam uma posição.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Vitor Hugo e Digo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Willian e Luiz Adriano (Borja). Técnico: Sidnei Lobo.

Atlético-MG: Cleiton; Guga, Maidana, Léo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Nathan, Elias, Otero e Luan; Di Santo. Técnico: Rodrigo Santana.

Juiz: Rafael Traci (SC).

Local: Allianz Parque.

Horário: 16h.

Na TV: Globo e Premiere.