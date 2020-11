De olho na liderança do Brasileirão, São Paulo visita o Ceará em jogo atrasado

Em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Ceará nesta quarta-feira, às 19h15, no Castelão. A equipe tricolor quer aproveitar a partida para assumir a liderança ou ao menos o segundo lugar da tabela. O Ceará, por sua vez, luta para se afastar da zona de rebaixamento.

O São Paulo é o time com melhor aproveitamento do Brasileirão, com 64.9%, mas tem três jogos a menos do que os principais rivais e ocupa a terceira colocação. A diferença para o segundo colocado Flamengo e para o líder Atlético-MG é de dois pontos. O Atlético-MG joga nesta quarta, contra o Botafogo, em duelo da 23ª rodada, no Mineirão.

Para o confronto com o Ceará, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o zagueiro Bruno Alves. Por precaução, ele foi cortado da delegação por ter mantido contato com um familiar diagnosticado recentemente com coronavírus. O teste realizado na última segunda-feira deu negativo, e o defensor realizará outro exame hoje. Sem Bruno Alves, a tendência é de que Diego Costa seja escalado para formar dupla com Léo.

Outro desfalque entre os jogadores considerados titulares é o do atacante Brenner, que terá de cumprir suspensão por causa do terceiro cartão amarelo. Quem deve substituir o artilheiro da equipe é Pablo. O reserva Henanes também está suspenso.

O São Paulo enfrenta maratona de jogos em razão dos compromissos adiados do primeiro turno. A delegação que viajou na terça-feira para o Ceará vai diretamente para Salvador, onde o time enfrentará o Bahia no sábado. Por isso, Brenner e Hernanes, mesmo suspensos, estão com o elenco no Ceará, porque ficarão à disposição para a partida diante do Bahia.

O aproveitamento do São Paulo como visitante neste Brasileirão dá esperança para o time retornar do Nordeste com bons resultados. Foram até agora nove jogos longe do Morumbi, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas, com aproveitamento de 55,5%. Apenas o Flamengo tem melhor desempenho como visitante no campeonato.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X SÃO PAULO

Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Eduardo Brock e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Fernando Sobral, Lima e Vina; Vizeu. Técnico: Guto Ferreira.

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

Local: Castelão.

Horário: 19h15.

Na TV: Pay-per-view.