De olho na Liga dos Campeões, Bayern quer pouca festa em caso de título no Alemão

O técnico Jupp Heynckes afirmou nesta sexta-feira que confia na conquista antecipada do título do Campeonato Alemão, já neste sábado, mas avisou que o Bayern de Munique não fará muita festa. O motivo é a partida decisiva contra o Sevilla, na quarta-feira, valendo vaga nas semifinais da Liga dos Campeões.

"Nosso trabalho ainda não estaria finalizado [em caso de título]. Espero que tenhamos muito mais desafios pela frente. Poderemos festejar quando tivermos a oportunidade. Aí poderemos pintar a cidade de vermelho", disse o treinador, em referência à cor do uniforme do time.

Para Heynckes, a eventual comemoração neste sábado deve se resumir a uma taça de espumante. "Uma taça de champagne no vestiário já estará OK", declarou o técnico, que só precisa de uma vitória sobre o Augsburg, neste sábado, fora de casa. Se confirmar o favoritismo, o Bayern confirmará o título faltando ainda cinco rodadas a serem disputadas no Alemão.

Para este importante duelo, o treinador quer contar com força máxima do elenco, apesar da proximidade do duelo na Liga dos Campeões. A ideia é sacramentar o título nacional o quanto antes para que o time possa se concentrar nas demais competições.

Heynckes, contudo, terá duas baixas importantes: o volante Arturo Vidal e o lateral David Alaba. O jogador chileno se machucou na partida de ida contra o Sevilla, nesta semana. E Alaba vem enfrentando dificuldades para treinar nos últimos dias. O treinador não deu maiores detalhes sobre as condições físicas da dupla.