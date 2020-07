De olho na Liga dos Campeões, Bayern volta aos trabalhos após 15 dias de folga

Um dos maiores favoritos ao título da Liga dos Campeões da Europa por ser um dos times com melhor desempenho na retomada das competições em meio à pandemia do novo coronavírus - conquistou os títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha -, o Bayern de Munique retornou aos trabalhos nesta segunda-feira após 15 dias de folga. E com todos os cuidados ao realizar testes de covid-19 em parte do elenco e na comissão técnica.

Os jogadores se reuniram no CT de Säbener Strasse, nos arredores de Munique, e nesta primeira semana os trabalhos serão realizados de maneira gradativa, respeitando as orientações de isolamento social dadas pelas autoridades de saúde alemãs. Tanto que os testes para a covid-19 foram feitos no esquema "drive-in" - a cada 3 minutos um profissional era testado no estacionamento subterrâneo do local.

De acordo com o planejamento elaborado pela comissão técnica, até esta quarta-feira os treinos serão realizados virtualmente, com os atletas trabalhando isoladamente. A partir de quinta será iniciado trabalho com atividades em pequenos grupos. Os treinamentos com o elenco completo só começarão no próximo domingo.

"Estou ansioso para a preparação nesta nova fase com o time depois das férias, que é a disputa da Liga dos Campeões. Os jogadores tiveram tempo para respirar profundamente, recuperar mentalmente e liberar energia", afirmou o técnico Hansi Flick, em declarações publicadas no site oficial do clube de Munique.

O primeiro jogo oficial será o da rodada de volta contra o Chelsea pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Ele acontecerá no dia 8 de agosto, no Allianz Arena, em Munique. Na partida de ida, em Londres, em fevereiro, o Bayern de Munique venceu por 3 a 0 e ficou mais perto de se garantir na fase final da competição, que acontecerá de 12 a 23 de agosto em Lisboa, capital de Portugal.

Na retomada dos treinamentos nesta semana, as novas contratações do clube - o meia-atacante alemão Leroy Sane (ex-Manchester City), o zagueiro francês Tanguy Nianzou (ex-Paris Saint-Germain) e o goleiro alemão Alexander Nübel (ex-Schalke 04) - serão integradas aos trabalhos com o resto do elenco. Eles já vêm treinando no CT há alguns dias.