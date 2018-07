De olho na ponta, Vasco busca a reabilitação em casa

"No Brasileiro de pontos corridos é preciso fazer o dever de casa sempre. E, depois da derrota, é meio que uma obrigação vencermos a Ponte Preta", disse o atacante Alecsandro, que chegou a ser dúvida durante a semana, mas vai para o jogo. O artilheiro sabe que a cobrança das arquibancadas será grande. "A torcida cobra porque sabe que o grupo tem qualidade. Nós também deixamos o campo no último sábado sabendo que não havíamos feito uma grande partida", afirmou.

Para o experiente Felipe, a pressão da torcida não pode atrapalhar os jogadores. "Perdemos para uma equipe muito qualificada, claro que em casa isso é muito ruim. Mas isso faz parte do futebol e o importante é não perder o foco nessa longa caminhada do Campeonato Brasileiro", disse. O Vasco está em terceiro lugar, com 13 pontos, empatado com o segundo colocado, o Atlético Mineiro, e atrás somente pelo saldo de gols. O Cruzeiro, em primeiro, tem um ponto a mais.

No jogo deste sábado, o técnico Cristóvão Borges terá como desfalque o zagueiro Rodolfo, que sofreu lesão no joelho e terá de passar por cirurgia. Ele vai desfalcar a equipe por cerca de 30 dias. Com isso, Renato Silva assume a vaga de titular ao lado de Dedé. "O Rodolfo estava bem, ganhando confiança e aconteceu isso. Esperamos que ele volte logo, até porque é uma cirurgia de recuperação rápida. Mas o Renato Silva também vinha bem e vai substituí-lo à altura", disse o treinador.