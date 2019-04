De olho na próxima temporada, Zidane quer a permanência de Varane no Real Madrid

De volta ao Real Madrid há pouco menos de um mês, Zinedine Zidane já bateu o pé e quer a permanência do zagueiro Raphael Varane para a próxima temporada. Nesta terça-feira, o técnico do clube espanhol deixou bem claro a sua ideia. "Não quero um Real Madrid sem Varane", afirmou o francês perante as notícias que rodeiam uma possível transferência de seu compatriota nas últimas semanas. "É um jogador jovem que ainda têm muitos anos bons", acrescentou.

Zidane disse que Varane não lhe comunicou o seu desejo de sair do Real Madrid, afirmando que esse é o ponto chave caso o zagueiro queira realmente deixar o clube. "O Varane não disse nada disso e quero que fique. Saem muitas coisas dizendo que está incomodado, mas são coisas da vida dos jogadores. Eu o vejo bem, para mim não me disse nada e o importante é o que diga a mim. Por enquanto sabe que está no melhor clube do mundo e ganhou muitíssimas coisas", revelou.

Com o Real Madrid fora da disputa dos títulos mais importantes - foi eliminado da Liga dos Campeões da Europa e da Copa do Rei e está 12 pontos atrás do líder Barcelona no Campeonato Espanhol -, as especulações sobre mudanças no elenco aumentaram. Sobre isso, Zidane preferiu não fazer qualquer comentário. "Acho uma falta de respeito falar sobre transferências agora, pois não é o momento certo para falar de mercado", disse.

Um nome comentado para reforçar o Real Madrid é o do zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, do Napoli. Nascido na França, o defensor não ocupa uma vaga de extracomunitário e seria um desejo antigo de Zidane. Na Itália, ele se tornou um dos grandes defensores do futebol europeu e seus direitos estariam estimados em 70 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões). Mas seu contrato com o time napolitano vai até 2023 e a sua multa rescisória é ainda maior que o valor de mercado: cerca de 150 milhões de euros (mais de R$ 650 milhões).

Nesta quarta-feira, o Real Madrid volta a campo para enfrentar o Valencia, no estádio Mestalla, em Valência, pela 30.ª rodada do Campeonato Espanhol.