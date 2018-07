De olho na Recopa, Atlético-MG usa equipe mista contra Bahia

O Atlético-MG entrará em campo com um time misto para enfrentar o Bahia, neste sábado, a partir das 18h30, no Independência, em seu retorno ao Campeonato Brasileiro. Além de desfalques por suspensão, o técnico Levir Culpi deve poupar jogadores para a partida de volta da final da Recopa Sul-Americana, na próxima quarta-feira, contra o Lanús, no Mineirão, também em Belo Horizonte.

Após a pausa no Brasileirão para a Copa do Mundo, o Atlético-MG ainda não atuou na competição nacional, já que o jogo da 10ª rodada, contra a Chapecoense, foi adiado para que o time pudesse enfrentar o Lanús, na última quarta-feira, na Argentina. Agora, depois de ganhar dos argentinos por 1 a 0, enfrenta o Bahia pelo campeonato nacional, sem deixar de pensar na Recopa.

Diante do Bahia, o Atlético-MG não terá Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli e Leandro Donizete. Além do trio que será poupado, Levir Culpi não poderá contar com Pierre e Emerson, que terão que cumprir suspensão.

Enquanto isso, o meia Maicosuel, que atuou no jogo de ida contra o Lanús, além de participar de amistoso durante a excursão na China, fará sua estreia diante da torcida atleticana.

Para o treinador, as alterações na equipe são naturais e não causam problemas. "Nosso elenco é muito qualificado e existe uma competição entre eles. E deve existir essa competição. Dentro disso que, às vezes, um está saindo e outro entrando", disse Levir Culpi.