De olho na semi da Copa do Brasil, Botafogo usa time misto contra a Ponte Preta

Com o foco na semifinal da Copa do Brasil, o Botafogo vai enfrentar a Ponte Preta, neste domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com apenas dois titulares: o zagueiro argentino Joel Carli e o atacante Rodrigo Pimpão. Ambos estão suspensos da segunda partida contra o Flamengo.

O clube carioca, que está em oitavo lugar no Brasileirão com 28 pontos, concentra as suas atenções na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira disputará no estádio do Maracanã, no Rio, o segundo jogo da semifinal. Como a primeira partida empatou em 0 a 0, o Botafogo se classifica se vencer ou empatar por pelo menos um gol, já que o mando do segundo jogo é do Flamengo. Se houver novo empate sem gols, a vaga para a final será decidida nos pênaltis.

Embora deva jogar em Campinas, Rodrigo Pimpão foi cauteloso durante entrevista na última sexta-feira. "O Jair (Ventura, técnico) ainda não adiantou nada sobre se eu começo jogando ou não. Mas como estou suspenso na Copa do Brasil, vou viajar (para Campinas). Quanto a jogar ou não, é com ele", afirmou o atacante, um dia antes da viagem para o interior de São Paulo.

"Temos que ter muita atenção nos minutos finais. Assim tivemos bons resultados ano passado. Agora virou o turno e temos que buscar o resultado fora de casa. Pecamos em alguns jogos fora e esperamos buscar mudar a estatística, por mais pontos no Campeonato Brasileiro", afirmou o atacante.

Rodrigo Pimpão também comentou a disputa com o flamenguista Berrio, que gerou o seu terceiro cartão amarelo no jogo da última quarta-feira. ""Estou triste. Muita gente me criticou e machucou muito. Não sou covarde, maldoso. Não quero ser desleal com ninguém. Não é do meu perfil tirar um companheiro de profissão do jogo. Já foi esclarecido, pedi desculpas", afirmou.