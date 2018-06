De olho na semi do Estadual, São Paulo faz treino recreativo sem cinco titulares

Enquanto aguardam a definição do adversário para a semifinal do Campeonato Paulista, os jogadores do São Paulo participaram nesta quinta de uma atividade recreativa e regenerativa no CT da Barra Funda.

Cinco titulares na vitória por 2 a 0 sobre o São Caetano, na terça, foram ausências: Militão, Arboleda, Reinaldo, Liziero e Tréllez. Com dores no corpo, eles trabalharam no Reffis. Além deles, Shaylon também não foi ao gramado.

m clima descontraído, os atletas fizeram um trabalho em duplas no qual o objetivo era fazer a bola passar entre bandeiras fixadas no campo, tocando apenas uma vez na bola, como um "golfe com os pés".

Depois, sem a presença de jornalistas, o treino foi de fortalecimento muscular e trabalhos técnicos, de acordo com o clube.

Corinthians e Bragantino jogam nesta quinta e definem o quarto semifinalista do Paulistão. Além do clube tricolor, Palmeiras e Santos já estão garantidos. O São Paulo espera o adversário e também a definição as datas da próxima fase da Copa do Brasil, em que enfrentará o Atlético-PR.