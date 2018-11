De olho na Sul-Americana, Atlético-PR terá reservas contra o Ceará

Em reta final de temporada, o Atlético-PR tem dois caminhos para garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2019. A equipe de Curitiba poderá se classificar para a competição internacional via Brasileirão ou via Copa Sul-Americana, na qual disputa a semifinal na quarta-feira, contra o Fluminense. Por isso, o técnico Tiago Nunes deve apostar em um time completamente reserva contra o Ceará no domingo, às 17 horas, novamente na Arena da Baixada, pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão.

A vitória contra o Corinthians, por 1 a 0, manteve o Atlético-PR em situação muito confortável na tabela, mas ainda distante da sexta posição. Com 53 pontos, segue atrás do Atlético-MG, que tem 56 e também venceu no meio de semana. Como resta apenas uma vaga em aberto no G-6, o time de Tiago Nunes precisa bater o Ceará e ainda torcer por um tropeço do rival mineiro para fechar a 37ª rodada entre os classificados para a Libertadores.

No treino de sexta-feira, a grande surpresa no gramado da Arena foi o zagueiro Paulo André, que vinha tratando uma lesão no pé há três semanas e deve ter condições de jogo. Como não vinha atuando, ele pode ganhar uma oportunidade contra o Ceará. Mas, como está sem ritmo, Tiago Nunes pode optar por começar com Zé Ivaldo ao lado de Wanderson, com Diego na lateral direita e Márcio Azevedo, na esquerda.

Desfalque certo no meio de campo, Wellington recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e não fica nem no banco de reservas. Como o treinador já iria apostar em um time alternativo, a baixa não vai lhe causar muita dor de cabeça. Bruno Guimarães, que fez boa partida contra o Vitória na semana passada, começa ao lado de Camacho. No meio, Marcinho briga com Marcelo Cirino por uma posição.

Ao final do jogo contra o Ceará, o Atlético-PR já mira todas as suas atenções para o segundo jogo da semifinal da Sul-Americana. Depois de vencer por 2 a 0 em casa, vai enfrentar o Fluminense na quarta-feira, às 21h45, no Maracanã.

O time reserva do Atlético vai ser responsável por defender a série invicta de 13 jogos em casa no Brasileiro. São 12 vitórias e apenas um empate. O time paranaense vai fechar sua participação no campeonato contra o Flamengo, no Rio de Janeiro.