De olho na Sul-Americana, Bahia visita o Palmeiras para reagir no Brasileirão

O técnico Mano Menezes deu a entender que poderá preservar alguns jogadores do confronto diante do Palmeiras, marcado para este sábado, às 17h, no Allianz Parque, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador está inclinado a priorizar a Copa Sul-Americana e, por isso, indicou algumas mudanças, principalmente no setor ofensivo.

Nos últimos treinamentos, Mano Menezes deu chances a Fessin e Gabriel Novaes, nas vagas de Élber e Gilberto, respectivamente. A dupla, no entanto, não foi confirmada entre os titulares. No meio de campo, a disputa ficou entre Daniel e Ramon.

Para o duelo, Mano poderá contar com os goleiros Douglas, recuperado de um incômodo muscular, e Mateus Claus, recuperado de covid-19. O lateral João Pedro, após passar por uma cirurgia no joelho, foi relacionado. Por outro lado, o zagueiro Lucas Fonseca continua vetado pelo departamento médico.

"O trabalho nos ajuda bastante. Uma sequência difícil como essa exige muita concentração. Teremos que ter muita confiança para passar por esse momento difícil, a começar pelo jogo contra o Palmeiras", diz Juninho Capixaba.

O Bahia disputa uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana e vem de derrota para o Defensa y Justicia, por 3 a 2. Por isso, poderá deixar o Brasileirão de lado. Já são três derrotas consecutivas e uma 13ª colocação, com 28 pontos.