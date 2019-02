De olho na Sul-Americana, Corinthians deve poupar titulares em Novo Horizonte

O Corinthians deve escalar vários reservas no jogo diante do Novorizontino, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. Além de testar novas opções após a fraca atuação no empate com o Ferroviário (CE), pela Copa do Brasil, o técnico Fabio Carille pretender poupar algumas peças para a estreia na Copa Sul-Americana com o Racing, quinta-feira, na Arena Corinthians.

"Não é poupar. Vai ser questão de dar um gás, colocar o elenco para rodar. Quero ver jogadores iniciando para ter entendimento melhor do que a gente tem no Corinthians", afirmou Fabio Carille após a classificação – sofrida – na Copa do Brasil.

Após o jogo de Londrina, o Corinthians fez um treino na sexta-feira no Paraná e viajou a Rio Preto, cidade próxima de Novo Horizonte, local da partida deste domingo, às 17h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi. O elenco de 23 atletas será o mesmo para as duas partidas. Nem um dos jogadores que ficou em São Paulo deve se juntar aos companheiros.

Isso significa que o time não terá a estreia do volante Júnior Urso, que teve sua documentação regularizada na CBF nesta sexta-feira e já pode fazer a estreia no Paulistão.

Terceiro colocado da chave no Campeonato Paulista, o Corinthians sabe que não pode desperdiçar pontos para não sofrer pressão nos próximos jogos. Carille reconhece que ainda procura o padrão tático para o time. "É a falta da sequência de trabalho, foi uma formação diferente da contra o Palmeiras. Eu preciso definir o quanto antes a forma de jogar, isso vai facilitar para todo mundo", repetiu o treinador.