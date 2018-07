De olho na tabela, Palmeiras vê empate como bom resultado

O empate por 2 a 2 com o River Plate-URU, terça-feira, em Maldonado, deixou muitos torcedores do Palmeiras preocupados, mas o sentimento não parece ser o mesmo entre os jogadores. Embora admitam que não atuaram como o esperado, olhando para a tabela e o sistema de competição da Libertadores, os atletas gostaram do resultado.

“Queríamos os três pontos, mas infelizmente, não deu. Mas o empate foi um bom resultado, ainda mais por ser fora de casa. Se perdêssemos, eles iriam abrir três pontos e ficaríamos sem nada. Temos tudo para somar os três pontos nos jogos em casa, por isso, o empate não foi ruim”, disse o volante Thiago Santos, que desembarcou junto com a delegação na manhã desta quarta-feira, no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

O goleiro Fernando Prass lembrou que o resultado fez com que com o Palmeiras ganhasse um ponto longe de seus domínios e, melhor, fizesse um adversário deixar de somar dois pontos.

“Na matemática da Libertadores, todos contam com três vitórias em casa. Por um lado, foi ruim, porque tivemos a chance de vencer, mas por outro lado, impedimos um concorrente de somar nove pontos em casa. Só depende da gente vencer os dois próximos jogos em casa, pois aí sim, o resultado no Uruguai será bom”, comentou o palmeirense.

Os dois próximos jogos do Palmeiras na Libertadores serão em casa, contra Rosario Central e Nacional-URU, dias 2 e 9 de março. O confronto entre Rosario e Nacional pela primeira rodada será disputado na quinta-feira da semana que vem, dia 25, no estádio Gigante Arroyito, na Argentina.

O elenco do Palmeiras chegou na manhã desta quarta-feira e à tarde treina na Academia de Futebol, sem a presença da imprensa. O time volta a campo no sábado, para encarar o Santos, às 17h, no Allianz Parque.