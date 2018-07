De olho na Taça Rio, Oswaldo quer reforços no Botafogo Como ocorre tradicionalmente após um time finalizar sua participação em uma competição, o Botafogo está em processo de análise depois da eliminação da Taça Guanabara, com a derrota nos pênaltis para o Fluminense, quinta-feira, no Engenhão. O técnico Oswaldo de Oliveira quer mais opções para o elenco com vistas à disputa da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca) e da Copa do Brasil, que se inicia para o Alvinegro no dia 14 de março, contra o Treze-PB.