De olho no acesso, Bragantino e Náutico abrem as quartas de final da Série C

O confronto entre Bragantino-SP e Náutico-PE vai abrir neste sábado as quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. As datas e horários dos jogos de ida e volta foram definidos pelo departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Esta fase vai definir os semifinalistas, que vão garantir o acesso para a Série B em 2019. Quem somar mais pontos nos dois jogos avança. Em caso de empate, o critério de definição é o saldo de gols, que se permanecer igual levará à cobrança de penalidades máximas. Não há critérios de gols marcados fora de casa nesta fase da competição. Pelo regulamento, os times de melhor campanha têm como única vantagem o fato de disputar o segundo jogo em casa.

Quarto melhor colocado do Grupo B, o Bragantino receberá o Náutico, líder do Grupo A, em Bragança Paulista (SP), às 16 horas, no estádio Nabi Abi Chedid. No domingo ocorrerão outros dois confrontos. O Santa Cruz-PE, terceiro do Grupo A, enfrenta o Operário-PR, segundo do B, no estádio do Arruda, no Recife, às 17 horas. O duelo de homônimos entre Botafogo-PB, quatro do Grupo A, e Botafogo-SP, líder do B, acontece às 19 horas, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Talvez as maiores surpresas nesta fase, Cuiabá-MT, terceiro do Grupo B, e Atlético Acreano-AC, segundo do A, têm jogo de ida marcado para as 21 horas (de Brasília) da segunda-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Os confrontos de volta começam a ser disputados no domingo, dia 26, com três partidas, e uma na segunda-feira, dia 27 de agosto.

Confira as datas e horários das quartas de final da Série C do Brasileiro:

RODADA DE IDA

Sábado

16 horas

Bragantino-SP x Náutico-PE

Domingo

17 horas

Santa Cruz-PE x Operário-PR

19 horas

Botafogo-PB x Botafogo-SP

Segunda-feira

21 horas

Cuiabá-MT x Atlético Acreano-AC

RODADA DE VOLTA

Domingo (26/08)

15 horas

Operário-PR x Santa Cruz-PE

17 horas

Náutico-PE x Bragantino-SP

19 horas

Botafogo-SP x Botafogo-PB

Segunda-feira (27/08)

21 horas

Atlético Acreano-AC x Cuiabá-MT