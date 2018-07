De olho no Brasil, Chile já retorna aos treinamentos

Jorge Sampaoli reuniu todos os jogadores no gramado, mesmo os que atuaram nesta segunda-feira diante da Holanda, no Itaquerão, em São Paulo. O técnico conversou com o grupo, algo que já é comum nos dias seguintes aos jogos.

Mas apenas os reservas e os que não enfrentaram ou jogaram pouco diante dos holandeses treinaram mais pesado. Entre eles estavam Valdivia, que entrou em campo no decorrer do duelo com os holandeses, e o também meio-campista Vidal. Poupado, este último não encarou o time comandado por Van Gaal por ainda não estar em plena forma depois de ter se submetido a uma artroscopia no joelho direito.

Sampaoli, porém, não tem problemas para escalar a seleção que vai enfrentar o Brasil. Os jogadores que estavam machucados estão recuperados. Vidal, poupado contra a Holanda, garante que está 100% para o jogo deste sábado.