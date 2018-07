De olho no Brasileirão, Santos vence jogo-treino contra Red Bull

Em preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro, o Santos disputou um jogo-treino contra o Red Bull Brasil, que fará sua estreia na primeira divisão do futebol paulista no próximo ano. Jogando no Estádio Martins Pereira, São José dos Campos, o time santista venceu com facilidade, por 3 a 0, com gols de Geuvânio, Diego Cardoso e Gabriel.

A atividade serviu para o técnico Oswaldo de Oliveira dar ritmo aos jogadores e testar opções na equipe. Assim, ele promoveu diversas mudanças no time titular durante o jogo-treino. A equipe considerada titular teve Aranha; Victor Ferraz, Jubal, David Braz e Zé Carlos; Arouca, Renato e Lucas Lima; Jorge Eduardo, Diego Cardoso e Gabriel.

Na segunda etapa, entraram em campo Vladimir, Daniel Guedes, Cicinho, Neto, Nailson, Bruno Uvini, Paulo Ricardo, Emerson, Vinicius Simon, Alison, Anderson Carvalho, Alan Santos, Souza, Leandrinho, Geuvânio, Serginho e Geovane. Curiosamente, foi somente depois das alterações que o Santos marcou seus três gols.

"O jogo-treino valeu para termos uma situação de uma partida e para podermos realizar o que fazemos nos treinamentos. Nossa equipe está em uma boa crescente e acredito que vamos voltar muito bem para o Brasileirão", avaliou o atacante Geuvânio.

Depois deste primeiro jogo-treino, a diretoria santista planeja mais duas atividades semelhantes, visando a preparação da equipe para o clássico com o Palmeiras, logo na primeira rodada do Brasileirão após o recesso da Copa do Mundo. A partida será disputada no dia 17 de julho, ainda sem local definido, mas com mando do Santos.