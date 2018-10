De olho no Choque-Rei, Everton treina em dia de folga no São Paulo

O meia-atacante Everton treinou em dois períodos nesta segunda-feira para tentar se recuperar a tempo do clássico de sábado entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os demais atletas de elenco ganharam folga após o empate (2 a 2) com o Botafogo, ele e Araruna trabalharam no CT da Barra Funda.

Everton se recupera de uma fibrose na coxa esquerda e está em estágio mais avançado que o companheiro, que vem de uma contratura muscular na perna direita. Seu aproveitamento no Choque-Rei vai depender da evolução ao longo da semana.

Nesta segunda, ambos fizeram trabalhos dentro do Reffis no período da manhã, voltados à reabilitação. À tarde, acompanhados do fisioterapeuta Betinho, treinaram no campo – foi a primeira vez de Araruna em campo.

Após o jogo de domingo, o técnico Diego Aguirre disse contar com o camisa 22, que desfalcou a equipe em praticamente todo o segundo turno. Jogou apenas contra o Paraná os 90 minutos. Diante de Ceará e Santos, atuou em parte dos confrontos. Sem ele, o São Paulo caiu de rendimento ofensivo e vem oscilando na tabela.