De olho no City, Zidane poupa C. Ronaldo e Benzema no Real

Benzema sofreu uma lesão muscular na coxa direita no duelo de ida do mata-mata continental, na última terça-feira, na Inglaterra, onde precisou ser substituído na partida que terminou empatada por 0 a 0. Já a situação de Cristiano Ronaldo, cuja presença em campo chegou a ser quase dada como certa por Zidane na véspera do embate em Manchester, continua sendo um mistério.

Os dois jogadores seguem como dúvida para a partida decisiva de quarta-feira, sendo que o astro português mais uma vez ficou fora de um treino do Real para dar continuidade ao tratamento de sua lesão nesta sexta-feira. O clube, porém, segue sem dar detalhes sobre a situação física do jogador.

A imprensa espanhola garantiu que os exames aos quais o atleta foi submetido mostraram que não houve ruptura no bíceps femoral do jogador, em lesão sofrida no jogo contra o Villarreal, na semana passada, mas a sua real condição segue incerta.

"Me preocupa cada vez que há um jogador lesionado, mas agora o mais importante é que se recuperem totalmente. Não podemos arriscar com Cristiano e Karim, nem com ninguém. A ideia é que voltem o mais cedo possível", ressaltou Zidane, em entrevista coletiva nesta sexta.

Em seguida, o treinador afirmou que não tinha como prever a presença dos dois atacantes no duelo diante do City. "Espero que joguem com risco zero. Não quero arriscar nada. A possibilidade de que joguem eu não posso dizer. Espero que estejam os dois a 100%, mas não posso assegurar. Amanhã vão jogar outros jogadores. É uma partida importante porque sempre é melhor chegar à quarta-feira com uma vitória", completou.

Com 81 pontos, o Real Madrid pega a Real Sociedad precisando vencer para ter chances de assumir o topo do Espanhol. Para isso, precisa contar com tropeços do líder Barcelona e do vice-líder Atlético de Madrid, que jogam também neste sábado e enfrentam respectivamente Betis (fora de casa) e Rayo Vallecano (em casa).

Confira os relacionados do Real para o jogo deste sábado:

Goleiros - Keylor Navas, Casilla e Yáñez.

Defensores - Varane, Pepe, Ramos, Nacho, Marcelo, Carvajal e Danilo.

Meio-campistas - James Rodríguez, Casemiro, Bale, Kovacic, Modric e Isco.

Atacantes - Lucas Vázquez, Jesé e Borja Mayoral.