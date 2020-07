De olho no clássico, Avelar projeta 'volta única' do Corinthians aos jogos

Danilo Avelar projetou neste sábado o retorno do Corinthians aos jogos. E afirmou que a volta, logo num clássico com o Palmeiras, será "único" tanto para o time quanto para o Paulistão. A partida será disputada no dia 22 de julho, justamente o dia em que o Estadual será retomado.

"Não poderia ser diferente. Vai ser uma volta única, infelizmente sem torcida, mas o clássico vem para dar aquela empolgação", disse o defensor. "Estamos preparados, confiantes, é uma coisa nova, foram quase 100 dias parados, é diferente de férias que você fica 30 dias e volta com preparação física."

Para o jogador, o tempo parado não poderá servir de justificativa para um eventual tropeço, na Arena Corinthians. "Quando o juiz apita, não tem desculpinha, ali é sangue no olho, tapa no orelha, e vamos para cima", declarou.

O clássico tem importância ainda maior para Avelar porque o atleta ainda não estreou na temporada oficial. Uma pubalgia impediu que jogasse o início do Paulistão. Agora recuperado, ele espera ganhar uma oportunidade do técnico Tiago Nunes.

"Tive uma lesãozinha bem chata, de pubalgia. É uma lesão que vem sem bater na porta, sem saber por que aconteceu. É diferente de uma pancada, você sabe de onde vem o trauma. A pubalgia incomoda, é chata, te desanima, mas temos uma estrutura fantástica de pessoas capacitadas. Hoje estou me sentindo 100% bem, confiante, confortável, sem dor, tranquilo e com a cabeça para buscar meu melhor em campo."

Avelar esteve ao lado dos demais companheiros de time na manhã deste sábado, quando o elenco treinou no CT Dr. Joaquim Grava. O foco da atividade foram os cruzamentos na área, com disputas entre defesa e ataque. Depois, o treinador comandou trabalho tático em campo aberto, sem esboçar possíveis titulares para o retorno do Paulistão.

O elenco do Corinthians terá folga neste domingo. A reapresentação será na segunda-feira.